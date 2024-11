Ukraine-News Russland stoppt Gas-Lieferungen nach Österreich

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet, dass der Krieg in seinem Land mit Donald Trump als US-Präsidenten "früher" enden werde. "Es ist sicher, dass der Krieg mit der Politik des Teams, das jetzt das Weiße Haus führen wird, früher enden wird", sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview mit der öffentlich-rechtlichen ukrainischen Medienanstalt Suspilne. Das sei der Ansatz der neuen US-regierung und "ihr Versprechen an ihre Bürger".