20:00 Uhr | US-Gesandter Witkoff kündigt Gespräche mit Ukrainern in Saudi-Arabien an

Der US-Gesandte Steve Witkoff hat Gespräche mit einer ukrainischen Delegation über eine Waffenruhe mit Russland angekündigt. Die Gespräche sollten in Saudi-Arabien stattfinden, sagte der Beauftragte von US-Präsident Donald Trump vor Journalisten in Washington. Bei dem Treffen solle es um die Rahmenbedingungen einer "Friedensvereinbarung" sowie einer Feuerpause gehen. Nach Angaben aus Kiew soll das Treffen am kommenden Dienstag stattfinden.

Witkoff erklärte zudem, US-Präsident Donald Trump sei mit der Entschuldigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufrieden gewesen. "Ich denke, er sieht Selenskyjs Brief als positiven ersten Schritt", sagte der US-Gesandte. Selenskyj hatte sich laut Trump wenige Tage nach dem Eklat im Weißen Haus in einem Brief zu erneuten Verhandlungen über das Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine bereit erklärt.

Zu einer Unterzeichnung war es in Washington nicht gekommen, nachdem Trump und sein Stellvertreter JD Vance den ukrainischen Präsidenten vor laufenden Kameras heftig angegriffen und ihm Respektlosigkeit und fehlende Dankbarkeit für die US-Militärhilfe vorgeworfen hatten.

16:58 Uhr | Wegfall der US-Hilfen soll ausgeglichen werden

Deutschland und weitere Unterstützer der Ukraine wollen die ausgefallenen US-Hilfen zum größten Teil ausgleichen. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Ministerkollegen Rustem Umerow in Berlin. Man wolle vor allem die Luftverteidigung der Ukraine unterstützen und die Landstreitkräfte stärken. Für kommenden Montag sei ein Treffen mit Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen geplant. – US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine-Hilfen am Montag auf Eis gelegt.

16:22 Uhr | Russland: Vorübergehende Waffenruhe in Ukraine "inakzeptabel"

Russland lehnt eine vorübergehende Waffenruhe in der Ukraine ab. Der vor allem von Kiew und Paris unterbreitete Vorschlag einer einmonatigen Unterbrechung der Angriffe aus der Luft und auf See sei "absolut inakzeptabel", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, vor Journalisten. "Feste Vereinbarungen für eine endgültige Einigung sind nötig", ergänzte sie. Sacharowa bezeichnete die Vorschläge Kiews als Versuch eines "todgeweihten Regimes", einen Zusammenbruch an der Front zu verhindern. Die Ukraine würde eine solche Pause nutzen, "um ihre militärischen Fähigkeiten zu stärken".

Am Dienstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine "Waffenruhe" in der Luft und zur See vorgeschlagen. Am Sonntag hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegenüber der französischen Zeitung "Le Figaro" erklärt, Paris und London würden eine einmonatige Waffenruhe für Angriffe "in der Luft, zur See und auf Energieinfrastruktur" vorschlagen.

15:15 Uhr | Rüstungsexperte Kühn: Briten bei Gesprächen über atomaren Schutzschirm einbinden