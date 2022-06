Yuriy schaut sorgenvoll auf die Zeiger seiner Uhr. Längst hätte der Lkw-Fahrer mit seinen Kollegen wieder zurück im Heimatland sein sollen – diesmal mit 120 Tonnen Zwiebeln an Bord ihrer sechs Laster. "Wir werden von den Abnehmern sehnsüchtig erwartet, an vielen Orten in der Ukraine mangelt es an Lebensmitteln", sagt der 57-Jährige. Vor Tagen fuhr er noch Getreide aus der Ukraine nach Asien, jetzt hat er auf dem Rückweg kommt er nicht leer zurück, sondern hat Zwiebeln aus dem aserbaidschanischen Baku geladen.

Yuriy ist seit vielen Jahren Lkw-Fahrer, doch Staus, die so zeitintensiv sind wie an der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien, habe er noch nicht erlebt, sagt er. Bildrechte: MDR/ Annett Müller-Heinze

Stunden- bis tageslanges Warten an der Grenze

Früher hätten die Zwiebeln per Seeweg nach Odessa verschifft werden können, doch seit dem russischen Angriffskrieg haben sich die Transportrouten von und in die Ukraine völlig verschoben: Der Seeweg in die ukrainischen Schwarzmeer-Häfen ist komplett versperrt. Die Mehrheit der Güter – ob Mais, Weizen, Lebensmittel oder Kraftstoffe – wird nun per Bahn und Lkw transportiert. Da sie auch nicht mehr den Landweg über die Ostukraine und Russland nehmen können, kommen sie alle über die EU – das heißt riesige Umwege und ausdauerndes Warten. Am ukrainisch- rumänischen Grenzpunkt in Porubne-Siret geht es gerade nur im Schneckentempo voran: Wegen des Lkw-Ansturms muss man zwischen 15 Stunden bis zu mehreren Tagen Wartezeit rechnen.

Screenshot der Lkw-Staus an den Grenzen Rumäniens, bei den rot gekennzeichneten Stellen heißt es, besonders lange warten. Bildrechte: Grenzpolizei von Rumänien

Nach Kilometern bezahlt, nicht nach Fahrstunden

Yuriy und seine Kollegen vertreiben sich die Wartezeit mit Kartenspielen, sie rauchen Kette, sie nicken in der Hitze des Tages immer wieder auf ihrem Lenkrad ein. Bezahlt werden die Männer nach gefahrenen Kilometern: Jeder Stillstand geht auf ihre Kosten und je länger sie warten müssen, um so weniger haben sie auf der Tour verdient. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit – nicht nur für die Lkw-Fahrer, sondern für die gesamte Landwirtschaftsbranche in der Ukraine.



Normalerweise exportiert das Land in Monaten wie diesen zwischen fünf bis sieben Millionen Tonnen Getreide, vor allem über den Seeweg. Beim Wegfall dieser Mengen gerät die weltweite Nahrungsmittelversorgung ins Wanken, wird es Hungersnöte in Afrika, Asien und im Nahen Osten geben. Auch in der Lkw-Schlange am ukrainisch-rumänischen Übergang in Siret diskutieren die Fahrer das Weltgeschehen, sie schimpfen auf die Zollbehörden, "die die Transporte einfach durchwinken sollten, statt alles wie in Friedenszeiten streng zu prüfen".

Arbeitspensum beim Zoll sprunghaft gestiegen

Der rumänische Zollbeamte Virgil Grigoras schaut mürrisch, wenn man ihn fragt, ob er gerade zu langsam arbeitet, wie die Lkw-Fahrer in der Schlange vor seinem Grenzübergang gerne behaupten. Seit einem Monat erlebt Grigoras einen "nie da gewesenen Ansturm", sein Arbeitspensum ist plötzlich auf das Doppelte gestiegen: Bis zu 300 Lkw werden in Siret derzeit täglich vom Zoll abgefertigt. "Mehr ist einfach nicht zu schaffen", sagt der 62-jährige Beamte. Im Mai versprach die EU-Kommission, sie werde prüfen, ob die Zollabfertigung für die ukrainischen Güter vereinfacht werden könnte. Entschieden wurde jedoch bislang nichts. Zollbeamter Virgil Grigoras (links) prüft gerade eine Ladung, die aus China in die Ukraine importiert wird. Bildrechte: MDR/ Annett Müller-Heinze