Ukraine-News Starmer bietet britische Friedenstruppen an

Der britische Premierminister Keir Starmer ist bereit, bei Bedarf auch britische Friedenstruppen nach Kriegsende in die Ukraine zu entsenden. In einem Gastbeitrag für die Zeitung "Daily Telegraph" schrieb Starmer, Großbritannien könne bei der Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine "führende Rolle" übernehmen. Das bedeute im Falle des Kriegsendes auch, Truppen vor Ort zu stationieren, falls das nötig sein sollte.



Die Entscheidung, britische Soldaten möglicherweise "in Gefahr zu bringen", habe er sich nicht leicht gemacht, schrieb Starmer. Ein mögliches Ende des Krieges dürfe aber nicht nur eine Pause sein, ehe der russische Präsident Wladimir Putin seine Truppen wieder angreifen lasse. Es ist das erste Mal, dass Starmer britische Friedenstruppen anspricht. Zuvor hatte er erklärt, Großbritannien sei bereit, sich an einem ausgehandelten Friedensabkommen zu beteiligen.