Russische Truppen versuchen im Nordosten der Ukraine nach Angaben der dortigen Regionalregierung eine Pufferzone einzurichten. Der Gouverneur der an Russland grenzenden Region Sumy, Oleh Hryhorow, schrieb in einem Beitrag auf dem Onlinedienst Telegram, dass sie dabei allerdings bislang "keine substanziellen Erfolge" verzeichnen könnten. Er weist zudem Berichte zurück, wonach das russische Militär vier Grenzsiedlungen unter seine Kontrolle gebracht habe. Die Kämpfe dauerten an, schreibt Hryhorow. (Quelle: Reuters)