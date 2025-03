Ukraine-News Scholz fordert Fusionen in europäischer Rüstungsindustrie

Die USA haben ihre Militärhilfe für die Ukraine nach Darstellung des US-Sondergesandten Keith Kellogg eingestellt, um die ukrainische Führung an den Verhandlungstisch zu bewegen. "Ich kann es am besten so beschreiben, als würde man einem Maultier mit einem Kantholz auf die Nase hauen", sagte Kellogg bei einer Veranstaltung in Washington. Er betonte, dass es sich um einen vorübergehenden Hilfsstopp handele – nicht um ein endgültiges Ende der Militärhilfe. Die Maßnahme sei auch keine persönliche Rache Trumps, sondern ein strategischer Schritt, betonte Kellogg. Sie zeige "einen bestimmten Verhandlungsstil".