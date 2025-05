Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung wurden zwei Jugendliche durch herabfallende Trümmerteile verletzt. In den oberen Stockwerken eines Wohnhauses sei Feuer ausgebrochen. An verschiedenen Orten brannten Autos, wie Tymur Tkatschenko auf Telegram mitteilte. In einem anderen Bezirk gerieten demnach drei Privathäuser durch die Drohnenteile in Brand.