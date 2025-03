Ukraine-News Kreml schweigt vorerst nach Gesprächen mit den USA

Der Kreml hat die Verhandlungen mit den USA zum Krieg in der Ukraine als "technisch" bezeichnet und keine Angaben zu konkreten Ergebnissen gemacht. Der Inhalt der Verhandlungen werde nicht publiziert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Die Delegationen würden jetzt die politischen Führungen in Moskau und Washington über die Gespräche informieren, und dort werde dann das Geschehen analysiert. Am Morgen hatte es noch geheißen, der Kreml würde heute über die Ergebnisse der Gespräche in Riad informieren. (Quelle: dpa)