Ukraine-News Russland und Ukraine tauschen 300 Kriegsgefangene aus

Russland und die Ukraine haben vor dem Jahreswechsel 300 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, erfolgte der Gefangenenaustausch unter Vermittlung der Vereinten Arabischen Emirate. Als Ergebnis der Verhandlungen seien 150 russische Soldaten freigelassen worden. Im Gegenzug seien 150 Kriegsgefangene aus der Ukraine der ukrainischen Armee übergeben worden. Silvester ist sowohl in Russland als auch in der Ukraine eines der wichtigen Feste.

Der frühere russische Fußball-Nationalspieler Alexej Bugajew ist in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen. Das bestätigte sein Vater in einem Interview mit dem Onlineportal "sports.ru". Nähere Angaben zum Tod machte er nicht.

Russland lehnt eine Entsendung westlicher Friedenstruppen in die Ukraine als Teil einer möglichen Friedenslösung ab. Außenminister Sergej Lawrow sagte, man sei "natürlich nicht zufrieden" mit entsprechenden Vorschlägen aus dem Umfeld des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Eine mögliche Stationierung ausländischer Soldaten in der Ukraine zur Umsetzung eines Friedensabkommens wird seit längerem in westlichen Hauptstädten diskutiert. Bislang hatte der Kreml erklärt, es sei "zu früh, um über Friedenstruppen zu sprechen".

Finnische Ermittler haben nach dem Ausfall einer Unterwasserstromleitung in der Ostsee eine Schleifspur am Meeresboden gefunden. Der zuständige Ermittler Sami Paila teilte mit, die Spur sei Dutzende Kilometer lang. Man habe aber noch keinen fehlenden Anker gefunden. Finnische Behörden hatten am Donnerstag einen Öltanker festgesetzt, der der russischen Schattenflotte zugeordnet wird. Er steht im Verdacht, seinen Anker am Boden hinter sich her gezogen zu haben, um das Unterwasserkabel zu beschädigen.