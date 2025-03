Ukraine-News Russland greift ukrainische Erdgas-Anlagen mit Marschflugkörpern an

Russland hat die Gas- und Energie-Infrastruktur der Ukraine massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Zum Einsatz kamen nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr auch von Schiffen im Schwarzen Meer gestartete Lenkflugwaffen des Typs Kalibr. Wie der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko bei Facebook mitteilte, wurden in der Nacht Einrichtungen für die Versorgung mit Energie und Erdgas in mehreren Regionen der Ukraine von Raketen und Drohnen getroffen.

Nach Angaben des staatlichen Energieunternehmens Naftogaz wurden landesweit mehrere Erdgas-Produktionsanlagen des Unternehmens beschädigt. Angriffe wurden etwa aus den westlichen Regionen Ternopil und Iwano-Frankiwsk, der nördlichen Region Tschernihiw sowie der nordöstlichen Region Charkiw gemeldet. In der Regionalhauptstadt Charkiw wurden nach Angaben örtlicher Behörden ein Infrastrukturobjekt und ein Wohnhaus getroffen. Fünf Menschen seien verletzt worden. Auch aus der südlichen Region Odessa wurden Schäden an der kritischen Infrastruktur gemeldet.

Die USA haben ihre Militärhilfe für die Ukraine nach Darstellung des US-Sondergesandten Keith Kellogg eingestellt, um die ukrainische Führung an den Verhandlungstisch zu bewegen. "Ich kann es am besten so beschreiben, als würde man einem Maultier mit einem Kantholz auf die Nase hauen", sagte Kellogg bei einer Veranstaltung in Washington. Er betonte, dass es sich um einen vorübergehenden Hilfsstopp handele – nicht um ein endgültiges Ende der Militärhilfe. Die Maßnahme sei auch keine persönliche Rache Trumps, sondern ein strategischer Schritt, betonte Kellogg. Sie zeige "einen bestimmten Verhandlungsstil".