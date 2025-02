Ukrainische Behörden haben am Dienstagmorgen in weiten Teilen des Landes Luftalarm ausgelöst. Auch in der Hauptstadt Kiew rief die Militärverwaltung die Menschen auf, in Schutzräumen zu bleiben, bis die Gefahr durch russische Raketen vorüber sei.

Eine Woche nach dem Treffen zwischen Russlands Außenminister Sergej Lawrow und dem US-Außenminister Marco Rubio treffen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad am Dienstag erneut diplomatische Delegationen beider Staaten zu Gesprächen zusammen. Es handele sich um ein "Nachfolgetreffen" zu den Gesprächen der vergangenen Woche, hieß es aus diplomatischen Kreisen.



Am vergangenen Dienstag hatten Washington und Moskau bei dem ersten Treffen Verhandlungen zur Beilegung ihrer Differenzen und zum schnellen Kriegsende vereinbart. Vertreter der Ukraine und der EU waren nicht eingeladen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag in einem Fernsehinterview erklärt, dass "die Europäer, aber auch andere Länder" das Recht und die Möglichkeit haben, an Friedensverhandlungen teilzuehmen.