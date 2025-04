Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Ukraine die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in Aussicht gestellt. "Ich habe immer gesagt, dass ich das auch nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde", sagte Merz am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Frankreich, Großbritannien und die USA lieferten bereits Marschflugkörper "und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen", erklärte Merz.



Der CDU-Chef hatte die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern vor der Bundestagswahl stets gefordert, der nun scheidende Kanzler Olaf Scholz (SPD) dies aber abgelehnt. In einem Interview nach der Wahl sagte Merz, die Ukraine müsse die Waffensysteme bekommen, "die sie zu ihrer Verteidigung benötigt, auch Marschflugkörper".