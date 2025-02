Vor dem Hintergrund der von den USA angekündigten Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs beginnt am Freitag die 61. Münchner Sicherheitskonferenz. Neben der Ukraine wird die Lage im Nahen Osten erneut ein beherrschendes Thema sein. Eröffnet wird die dreitägige Konferenz zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik in der bayerischen Landeshauptstadt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Als Teilnehmer sind 60 Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 100 Minister angekündigt, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz und eine von Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angeführte Delegation der neuen US-Regierung.



Die von US-Präsident Donald Trump gestern angekündigten Gespräche mit russischen Vertretern werden seinen Angaben zufolge am Rande der Konferenz stattfinden. Russland ist offiziell nicht beim Sicherheitsgipfel dabei.