Ukraine-News Elon Musk spricht auf X über Abschaltung von Starlink

Bildrechte: picture alliance/dpa/AAP | Lukas Coch

Australien hat seine Bereitschaft zur Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine bekräftigt. Premierminister Anthony Albanese erklärte, sein Land würde eine Beteiligung an einer Friedensmission in der Ukraine in Betracht ziehen. Zugleich verwies er darauf, dass es für einen solchen Einsatz noch zu früh sei. Der australische Regierungschef äußerte sich nach einem Gespräch mit seinem britischen Kollegen Keir Starmer am Samstag. "Unsere beiden Länder sind sehr klar hinsichtlich unserer Unterstützung für die Ukraine", sagte Albanese.



Er kündigte zudem die Entsendung eines hochrangigen Vertreters zu einem Treffen der Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien am Dienstag in Paris an. Dabei soll die künftige Unterstützung für die Ukraine abgestimmt werden.