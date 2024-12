Ukraine-News Russische Truppen rücken weiter auf Pokrowsk vor

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat von einem Angriff einer ukrainischen Drohne berichtet. Die Drohne habe am frühen Donnerstagmorgen in der tschetschenische Hauptstadt Grosny das Dach einer Polizeikaserne getroffen und vier Menschen verletzt. "Die Drohne detonierte in der Luft, beschädigte das Dach und zerbrach Fenster", schrieb Kadyrow über den Vorfall in der in der russischen Kaukasusregion .