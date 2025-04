Ukraine-News Putin räumt Mangel an Waffen ein

07:27 Uhr | Explosionen in russischem Munitionslager lassen nach

Die Explosionen von Munition in einem Militärlager im Bezirk Kirschatsch in der russischen Oblast Wladimir lassen nach Angaben des dortigen Gouverneurs Alexander Awdejew nach. Sie hörten "allmählich auf", teilte er in den sozialen Medien mit. Schulen und Geschäfte in der Umgebung blieben geschlossen, Straßen seien weiterhin gesperrt. "Untersuchungen und eine Abschätzung der Folgen sind notwendig", erklärte Awdejew. Bei der Explosion von Granaten auf dem Stützpunkt wurden vier Menschen verletzt. Rund 450 Menschen mussten am späten Dienstagabend in Sicherheit gebracht werden. Kirschatsch liegt etwa 90 Kilometer östlich von Moskau. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, der Brand sei durch einen Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften verursacht worden und habe zur Detonation von in einem Lagerhaus aufbewahrter Munition geführt. (Quelle: Reuters)

Update 07:19 Uhr | Mindestens fünf Verletzte bei russischen Drohnenangriffen auf ukrainische Städte

Russland hat am Abend erneut Drohnenangriffe auf die Ukraine geflogen. Nach Medienberichten kam es zu Einschlägen in mehreren Regionen, darunter der südukrainischen Hafenstadt Odessa und der zentralukrainischen Stadt Poltawa. In beiden Städten brachen infolge der Angriffe Brände aus. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in Odessa mindestens zwei Menschen verletzt. In Poltawa wurden laut dem ukrainischen Notdienst mindestens drei Menschen verletzt.

Weitere Details zu den Schäden liegen bislang nicht vor. Eine offizielle Stellungnahme von russischer Seite gab es zunächst nicht. (Quelle: dpa)

07:11 Uhr | Vorwurf der Waffenlieferung: Kiew bestellt chinesischen Botschafter ein