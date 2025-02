Ukraine-News Raketenangriff auf historisches Zentrum Odessas

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, der Raketenangriff auf Odessa sei gegen einfache zivile Gebäude verübt worden. Nach seinen Angaben hielten sich im Zentrum zum Zeitpunkt des Raketenangriffs auch norwegische Diplomaten auf. Ihnen passierte demnach nichts.

Russische Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben mehrere historische Gebäude mit einem Raketenangriff auf das Zentrum Odessas stark beschädigt. Sieben Menschen erlitten laut ukrainischer Staatsanwaltschaft "mittelschwere Verletzungen". Von der Regionalverwaltung ins Internet gestellte Bilder zeigten, dass die Lobby und andere Teile des Hotels Bristol, eines Ende des 19. Jahrhunderts erbauten luxuriösen Wahrzeichens der Stadt, in Schutt und Asche liegen. Auch die Oper, die sich gegenüber dem Hotel befindet, sowie mehrere Museen in dem Viertel wurden beschädigt.



Der Gouverneur der Region Odessa, Oleg Kiper, sagte im staatlichen Fernsehen: "In diesem Fall wurde eine Rakete verwendet, die Beton durchdringen kann. Das bedeutet, dass die Rakete absichtlich auf ein ziviles Hotel gerichtet war, um die Stockwerke und Strukturen im Inneren zu zerstören." Das historische Zentrum Odessas gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.