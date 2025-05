Ukraine-News Offenbar erstmals russischer Jet mit Seedrohne abgeschossen

Russland hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "direkte Drohungen" gegen die in Moskau geplanten Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland vorgeworfen. "Er bedroht die körperliche Unversehrtheit von Veteranen, die an diesem heiligen Tag an Paraden und Feierlichkeiten teilnehmen", schrieb am Samstag die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram. Zuvor hatte Selenskyj erklärt, sein Land könne nicht für "die Sicherheit" der Teilnehmer an der Siegesparade in Moskau garantieren. "Diese Aussagen sind - natürlich - direkte Drohungen", reagierte Sacharowa. Auch der Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, richtete scharfe Worte an die Ukraine. Im Fall eines Angriffs auf Moskau während der Feierlichkeiten zum Sieg im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai könne niemand garantieren, dass die ukrainische Hauptstadt Kiew den 10. Mai erlebe, teilte der Ex-Präsident und frühere Ministerpräsident am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. (Quelle: AFP, Reuters)