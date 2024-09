Ukraine-News Selenskyj mit USA-Besuch zufrieden – Russland greift im Donbass weiter an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach seinem USA-Besuch in den USA zufrieden geäußert. Alle Diskussionen seien so so gelaufen wie nötig, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Der ukrainische Friedensplan sei nun vorgestellt worden: "Jetzt müssen unsere Teams an der Umsetzung eines jeden Schrittes und jeder Entscheidung arbeiten."