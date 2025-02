11:29 Uhr | Russland meldet Einnahme eines weiteren Dorfes

Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge das Dorf Jasenowe im Osten der Ukraine eingenommen. Es liegt in der umkämpften Oblast Donezk und nordwestlich der gleichnamigen Stadt Donezk.

Update 10:22 Uhr | Russland bestätigt ukrainischen Angriff auf Ölraffinerie

Die Ukraine hat in der Nacht eine Ölraffinerie in Russland angegriffen. In russischen Telegram-Kanälen hieß es, dass eine Erdölraffinerie in Saratow an der Wolga nach einem Drohnenangriff brenne. Der Gouverneur der Region, Roman Bussargin, schrieb auf Telegram, dass bei einem Drohnenangriff möglicherweise Trümmerteile auf ein Industrieunternehmen gestürzt seien. Der entstandene Brand sei mittlerweile gelöscht.

In Kiew bestätigte Andrij Kowalenko, Leiter des staatlichen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, den Angriff auf die Anlage. Er gab an, dass es nicht die erste Attacke auf diese Raffinerie gewesen sei. Außer der Ölanlage sei auch die Stadt Engels in dem Gebiet angegriffen worden. Am Stadtrand von Engels liegt der Luftwaffenstützpunkt Engels-2, auf dem Russland einen Teil seiner strategischen Langstreckenbomber stationiert hat.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass 40 ukrainische Drohnen über den Gebieten Saratow, Rostow, Brjansk, Wolgograd und Belgorod zerstört worden seien. Von der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija hieß es, dass aus Sicherheitsgründen vorübergehend keine Starts und Landungen an den Flughäfen Kasan, Kirow, Saratow und Uljanowsk zugelassen gewesen seien.

10:09 Uhr | Gasversorgung in ukrainischer Region Poltawa getroffen

Bei russischen Angriffen sind nach Angaben der ukrainischen Öl- und Gasfirma Naftogaz in der Nacht Anlagen in der zentralgelegenen Region Poltawa getroffen worden. Das Energieunternehmen teilte mit, es habe keine Verletzten gegeben. Es würden alle Maßnahmen ergriffen, um die Gasversorgung in der Region sicherzustellen. Im Bezirk Myrhorod sind nach Angaben der Militärverwaltung von Poltawa neun Ortschaften ohne Gas. In den vergangenen Monaten hatte Russland verstärkt die Gasinfrastruktur in der Ukraine angegriffen.

08:11 Uhr | Ukraine schränkt Stromversorgung nach Angriffen ein

Nach neuen russischen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur hat die Ukraine die Stromversorgung im Land limitiert. Die in der Nacht begonnenen Angriffe hielten auch am Morgen an, erklärte Energieminister German Galuschtschenko in den sozialen Medien. Um mögliche Folgen für das Energiesystem zu minimieren, seien Notfallbeschränkungen für die Elektrizitätsversorgung verhängt worden. Russland nimmt in dem seit fast drei Jahren andauernden Krieg immer wieder Energieanlagen der Ukraine ins Visier.

05:38 Uhr | Ukraine greift angeblich Industrieanlage in russischer Region Saratow an