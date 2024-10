Ukraine-News Selenskyj verteidigt Kursk-Offensive

In der Küstenstadt Feodosia auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Feuer in einem Öllager ausgebrochen. Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Doch das russische Militär hatte zuvor Drohnenangriffe bestätigt. Die Ukraine meldete einen Angriff auf das Öl-Depot in Feodosia. Laut Berichten im Telegram-Nachrichtenkanal Baza stehen mehrere Treibstofftanks in Flammen. Anwohnern zufolge gab es laute Explosionen.