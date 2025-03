Ukraine-News Friedensgespräche zwischen USA und Ukraine beginnen

Im saudi-arabischen Dschidda beginnen am Montag die Gespräche zwischen der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges. Neben US-Außenminister Marco Rubio ist auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Saudi-Arabien aufgebrochen. Beide treffen nach ihrer Ankunft zunächst den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an. Ob Selenskyj wie Rubio an den Verhandlungen beider Seiten teilnehmen wird, blieb zunächst unklar. Bei den dreitägigen Gesprächen will Rubio laut seiner Sprecherin ausloten, wie "man das Ziel des Präsidenten, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, voranbringen kann". Im Februar fanden in Saudi-Arabien bereits die ersten Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der USA zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges statt.