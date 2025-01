Ukraine-News Russische Tanklager nach Drohnenangriffen in Brand

Russland hat nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung eine Schule in der russischen Region Kursk angegriffen, die von der Ukraine kontrolliert wird. In der Stadt Sudscha seien am Vortag zwei russische Drohnen eingeschlagen, erklärte ein Sprecher der Militärverwaltung in Kursk am Freitag. Dabei erlitten zwei Zivilisten Gehirnerschütterungen. Laut ukrainischen Angaben befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs etwa 100 Zivilisten in der Schule, die vor den Kämpfen geflohen waren.