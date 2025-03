Bei russischen Angriffen auf die Stadt Dobropillja in der ostukrainischen Region Donezk seien am späten Freitagabend mindestens elf Menschen getötet worden, teilte der ukrainische Rettungsdienst im Onlinedienst Telegram mit. Zudem seien mindestens 30 weitere Menschen bei dem russischen Angriff verletzt worden. Zuvor sprach der Gouverneur des Gebiets, Wadim Filaschtschkin, von vier Toten und 18 Verletzten. Zudem seien vier Hochhäuser beschädigt worden.

US-Außenminister Marco Rubio teilte dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha in einem Telefonat mit, dass US-Präsident Donald Trump den Krieg zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich beenden will. Das US-Außenministerium äußerte sich in einer Erklärung nach dem Telefonat: "Der Minister unterstrich, dass Präsident Trump entschlossen ist, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, und betonte, dass alle Seiten Schritte unternehmen müssen, um einen nachhaltigen Frieden zu sichern."