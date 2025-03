Das ukrainische Militär erklärte auf Telegram, Russland habe in der Nacht 176 Drohnen in Richtung der Ukraine eingesetzt. 130 davon seien abgeschossen worden, 42 hätten ihr Ziel nicht erreicht, wahrscheinlich aufgrund von Gegenmaßnahmen der elektronischen Kriegsführung. Was mit den übrigen vier Drohnen geschehen ist, wurde nicht mitgeteilt.

In der südrussischen Region Samara ist nach Angaben der Behörden ein Lagerhaus nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Flammen aufgegangen. Es gebe keine Verletzten, teilte das russische Katastrophenschutzministerium auf Telegram mit. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die russische Luftabwehr habe drei Drohnen über der Region Samara zerstört.

Im saudi-arabischen Dschidda beginnen am Montag die Gespräche zwischen der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges. Neben US-Außenminister Marco Rubio ist auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Saudi-Arabien aufgebrochen. Beide treffen nach ihrer Ankunft zunächst den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Ob Selenskyj wie Rubio an den Verhandlungen beider Seiten teilnehmen wird, blieb zunächst unklar.



Bei den dreitägigen Gesprächen will Rubio laut seiner Sprecherin ausloten, wie "man das Ziel des Präsidenten, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, voranbringen kann". Im Februar fanden in Saudi-Arabien bereits die ersten Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der USA zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges statt.