Ukraine-News Trump will Seltene Erden aus Ukraine im Austausch für US-Hilfe

17:12 Uhr | Studie bescheinigt Russland weitere Geländegewinne

Die russische Armee hat im Januar in der Ukraine einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur AFP zufolge 430 Quadratkilometer Territorium erobert. Das entspricht einer Fläche etwa halb so groß wie die Insel Rügen und ist deutlich mehr als in den Januarmonaten 2024 und 2023.

Die Nachrichtenagentur stützte sich nach eigenen Angaben auf Daten des Instituts für Kriegsstudien in den USA. Danach erzielten die russischen Truppen mehr als 80 Prozent ihrer Januar-Gebietsgewinne in der Region Donezk.

Zugleich wird die ukrainische Armee den Daten zufolge in der russischen Region Kursk weiter zurückgedrängt. Von den im August eroberten 1.300 Quadratkilometern hielt die Ukraine Ende Januar noch 442 Quadratkilometer besetzt.

14:04 Uhr | Vermehrt Exekutionen ukrainischer Kriegsgefangener

Den Vereinten Nationen (UN) zufolge hat es in den vergangenen Monaten einen alarmierenden Anstieg von Hinrichtungen ukrainischer Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft gegeben. Allein seit August 2024 sei über 79 Exekutionen berichtet worden, erklärte die UN-Menschenrechtsbeobachtungsstelle. Dabei habe es sich um 24 voneinander unabhängige Vorfälle in den russischen Einsatzgebieten gehandelt. Die Erkenntnisse beruhten auf Videos und Fotos aus russischen und ukrainischen Quellen sowie Interviews mit Zeugen.

Viele ukrainische Soldaten, die sich ergeben hatten oder in der Hand russischer Truppen waren, seien an Ort und Stelle erschossen worden. Zeugen beschrieben zudem die Tötung unbewaffneter und verletzter ukrainischer Soldaten. Es sei auch die Hinrichtung eines verwundeten russischen Soldaten durch ukrainische Streitkräfte dokumentiert worden. Details wurden dazu nicht bekannt.

13:56 Uhr | Ukrainischer Armeechef fordert Untersuchung nach Angriffen auf Rekrutierungszentren

Nach Angriffen auf Rekrutierungszentren der Armee und Militärvertreter am Wochenende hat der ukrainische Armeechef eine Untersuchung gefordert. "Innerhalb kurzer Zeit kam es in verschiedenen Regionen zu drei beschämenden Gewalttaten", erklärte der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj am Montag in Onlinenetzwerken. Gewalt gegen Soldaten sei "inakzeptabel". "Wir erwarten eine vollständige und umfassende Untersuchung dieser Verbrechen", sagte Syrskyj.