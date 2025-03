Ukraine-News USA geben Militärhilfen für Ukraine wieder frei

13:55 Uhr | Polen will 100.000 Soldaten pro Jahr ausbilden

Polen will bis 2027 pro Jahr 100.000 freiwillige Soldaten ausbilden. Dazu solle ab dem kommenden Jahr ein neues Ausbildungsprogramm aufgelegt werden, teilt Ministerpräsident Donald Tusk am Dienstag mit. Abgesehen von der Berufsarmee und über die Territorialverteidigungsstreitkräfte hinaus müsse Polen de facto eine Reservistenarmee aufbauen. "Das Wichtigste für uns ist, dass jede interessierte Person spätestens im Jahr 2026 an einer solchen Ausbildung teilnehmen kann. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber ich weiß, dass sie machbar ist." Um sich auf die Bedrohung durch Russland vorzubereiten, hat die Regierung vergangene Woche einer militärischen Ausbildung aller erwachsenen Männer zugestimmt.

13:15 Uhr | Ukraine und Saudi-Arabien wollen enger zusammen arbeiten

Bildrechte: picture alliance / abaca | ABACA Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben über die Bemühungen um einen "nachhaltigen, fairen und umfassenden" Frieden in der Ukraine gesprochen. Die gemeinsame Erklärung veröffentlichte die staatliche saudiarabische Nachrichtenagentur (SPA). Darin heißt es, sie würden die Investitionsbeziehungen zwischen ihren beiden Ländern in Bereichen wie Energie, Lebensmittelindustrie und Infrastruktur stärken: "Sie freuen sich darauf, gemeinsame Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Öl, Gas, deren Derivate und Petrochemie zu erkunden."

11:26 Uhr | Frankreich: Werden Entmilitarisierung der Ukraine verweigern

Die ukrainischen Streitkräfte bleiben nach Ansicht Frankreichs die größte Sicherheitsgarantie für das Land im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Frankreich werde eine Entmilitarisierung der ukrainischen Armee daher verweigern, sagte Verteidigungsminister Sebastien Lecornu zum Auftakt eines Verteidigungs- und Strategieforums in Paris.

10:55 Uhr | Verhandlungen zwischen USA und Ukraine gestartet

In der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda haben Gespräche zwischen den USA und der Ukraine über ein Ende des russischen Angriffskrieges begonnen. Das Außenministerium in Kiew veröffentlichte ein Video auf Telegram, das die ukrainische Delegation angeführt vom Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, auf dem Weg in die Verhandlungsräume zeigt. Auf einem weiteren Video sind auf ukrainischer Seite neben Jermak noch Außenminister Andrij Sybiha sowie Verteidigungsminister Rustem Umjerow dann am Verhandlungstisch zu sehen. Ihnen gegenüber saßen auf US-Seite der amerikanische Außenminister Marco Rubio und der nationale Sicherheitsberater, Michael Waltz.

10:18 Uhr | Russland meldet Rückeroberung von mehr als hundert Quadratkilometern in Kursk