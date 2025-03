15:34 Uhr | Ukraine: Haben Soldaten wegen Spionageverdachts für Russland festgenommen

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge einen Soldaten wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen. Der Soldat soll Standortinformationen ukrainischer Truppen in der russischen Oblast Kursk an Russland weitergegeben haben, teilte der ukrainische Sicherheitsdienst SBU auf Telegram mit. Der Soldat sei in der ukrainischen Oblast Sumy, die an Kursk grenzt, festgenommen worden. Er sei vom russischen Militärgeheimdienst GRU über Telegram rekrutiert worden. Der GRU äußerte sich nicht zu den Angaben.

13:51 Uhr | Russland meldet Angriffe auf Energieinfrastruktur

Die Ukraine hat nach russischen Angaben während der Gespräche für eine mögliche Waffenruhe in Riad am Montag drei Angriffe auf zivile Energieinfrastruktur gestartet. So seien die Infrastruktur des Staatsunternehmens Rosseti, das Gasverteilungswerk Swatowo in der von Russland kontrollierten Ostukraine und eine unterirdische Gasspeicheranlage auf der Krim angegriffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Eine offizielle Stellungnahme von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht.

Vor einer Woche hatten sich der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj jeweils nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump grundsätzlich dazu bereit erklärt, Angriffe auf Energieanlagen vorübergehend zu pausieren. Seither warfen sich beide Seiten gegenseitig vor, dagegen verstoßen zu haben. (Quelle: Reuters)

13:01 Uhr | Ukraine und USA beenden Treffen

Nach den Waffenruhe-Gesprächen zwischen Unterhändlern der USA und Russland haben sich auch Vertreter der Ukraine und der USA erneut in Saudi-Arabien getroffen. Zu den Ergebnissen der nur kurz andauernden Verhandlungen wolle Kiew später nähere Angaben machen, hieß es am Dienstag aus der ukrainischen Delegation. (Quelle: AFP)

12:44 Uhr | Russland fordert neues Schwarzmeer-Abkommen