Ukraine-News Selenskyj geht auf Trump zu und schlägt Waffenruhe vor

US-Präsident Donald Trump soll die Aussetzung sämtlicher Militärhilfen für die Ukraine angeordnet haben. Das berichten mehrere US-Medien. So zitiert der Trump-nahe US-Fernsehsender "Fox News" einen hochrangigen anonymen Regierungsbeamten, wonach es sich nicht um eine dauerhafte Einstellung der Hilfen handele. US-Präsident Trump wolle die Pause nutzen, um festzustellen, ob die ukrainische Führung "guten Willen" zum Frieden zeige, berichten "Bloomberg" und "Fox News". Laut "New York Times" soll die Unterstützung erst wieder aufgenommen werden, wenn sich die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland verpflichte. Die Zeitung beruft sich ebenfalls auf einen hochrangigen Regierungsbeamten. Eine offizielle Stellungnahme der Regierung gab es zunächst nicht.

Russischen Behörden zufolge hat die Ukraine mehrere Industriestandorte in der südrussischen Region Rostow mit Drohnen angegriffen. Wie der stellvertretende Gouverneur Yuri Schljusar auf Telegram schrieb, brach nahe der Stadt Tschertkowo an einer Ölpipeline ein Feuer aus. Zudem hätten herabfallende Fragmente einer abgeschossenen Drohne einen Brand in einem Lager verursacht. Es sei niemand verletzt worden. Ein dritter Angriff auf eine Ölraffinerie in Novoschakhtinsk sei abgewehrt worden. Das ukrainische Militär erklärte dagegen, die Raffinerie habe in Flammen gestanden.



Die russische Region Rostow, die an die Ukraine grenzt, ist wiederholt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Die Ukraine versucht mit Angriffen auf russische Depots und Raffinerien die Treibstoffversorgung der russischen Armee zu unterbrechen.