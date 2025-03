09:36 Uhr | Angriff auf Energieanlage in Odessa

Die russischen Streitkräfte haben eine Energieanlage in der Region Odessa im Süden der Ukraine angegriffen. Das teilt der ukrainische Energieversorger DTEK mit. Es sei der vierte Angriff auf die Energieinfrastruktur der Region innerhalb von zwei Wochen gewesen, erklärt DTEK auf Telegram.

08:24 Uhr | Dänemark wirbt für Prüfung von Waffenruhe-Vorschlag

Dänemark wirbt dafür, den von Frankreich und Großbritannien unterbreiteten Vorschlag für eine Waffenruhe zu diskutieren. Diese Möglichkeit solle geprüft werden, sagt Außenminister Lars Lokke Rasmussen in Helsinki.

07:46 Uhr | Scholz spricht mit Merz über Ukraine-Politik

Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu einem Gespräch über die Ukraine-Politik und sicherheitspolitische Fragen empfangen. Scholz will die Unionspolitiker unter anderem über das internationale Ukraine-Krisentreffen am vergangenen Sonntag unterrichten, bei dem es insbesondere um den Kurswechsel der USA ging. Anlass des Treffens ist der morgige EU-Sondergipfel zur Ukraine und zur Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit, an dem Scholz teilnimmt.

Merz, der Scholz in einigen Wochen als Regierungschef ablösen dürfte, will in Verbindung mit dem Gipfel an einem Vortreffen mit EU-Staats- und Regierungschefs aus der konservativen Europäischen Volkspartei teilnehmen.

04:54 Uhr | Trump: Ukraine ist zu Friedensverhandlungen und zum Rohstoffdeal bereit