20:52 Uhr | Kreml: Moskau und Kiew vereinbaren Aussetzung der Angriffe auch auf Pipelines

Russland und die Ukraine haben sich nach russischen Angaben darauf geeinigt, die Angriffe auch gegen Ölraffinerien, Öl- und Erdgaspipelines sowie Atomkraftwerke vorübergehend auszusetzen. Die Liste umfasse auch Treibstofflager, Pumpstationen, Stromerzeugungs- und -übertragungsinfrastrukturen wie Kraftwerke, Umspannwerke, Transformatoren, Verteiler und Staudämme, teilt das Präsidialamt in Moskau mit.

Das vorübergehende Moratorium für Angriffe auf Energieinfrastruktur gelte für 30 Tage, gezählt ab dem 18. März. Es könne aber im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Sollte eine Partei gegen die Vereinbarung verstoßen, sei auch die andere Partei von der Einhaltung befreit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt unterdessen davor, dass Moskau die mit den USA erzielten Vereinbarungen uminterpretiert. "Leider sehen wir schon jetzt, am Tag der Verhandlungen, wie die Russen zu manipulieren begonnen haben", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Der Kreml lüge, wenn er behaupte, die Vereinbarungen über die Schifffahrt im Schwarzen Meer seien mit den gegen Moskau verhängten Sanktionen verbunden.

Update 18:00 Uhr | Moskau stellt Bedingungen für sichere Schifffahrt

Russland hat eine von den USA und der Ukraine abweichende Erklärung zu den Ergebnissen der Konfliktgespräche in Saudi-Arabien veröffentlicht. Demnach will Russland eine Vereinbarung zur sicheren Schifffahrt im Schwarzen Meer erst dann umsetzen, wenn weitreichende Sanktionen aufgehoben werden. So sollen etwa die russische staatliche Landwirtschaftsbank und andere Geldhäuser erst wieder Zugang zum internationalen Finanztelekommunikationssystem Swift erhalten. Außerdem verlange Russland das Ende des Embargos auf den Import von Landwirtschaftstechnik und anderen Waren, die für die Herstellung von Lebensmitteln und Dünger notwendig sind, heißt es in einer Erklärung des Kremls.

Update 16:27 Uhr | Weißes Haus: Ukraine und Russland wollen auf Angriffe im Schwarzen Meer verzichten

Bei den Gesprächen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg haben ukrainische und russische Unterhändler nach Angaben der USA einen Verzicht auf Angriffe im Schwarzen Meer zugesagt. Russland wie die Ukraine hätten "sich bereit erklärt, die sichere Schifffahrt zu gewährleisten, die Anwendung von Gewalt zu unterbinden und den Einsatz von Handelsschiffen für militärische Zwecke im Schwarzen Meer zu verhindern", erklärte das Weiße Haus in Washington. Kurz darauf kündigte die US-Regierung an, sich für die Aufhebung von Handelsbeschränkungen für russische Agrarprodukte einzusetzen.

15:34 Uhr | Ukraine: Haben Soldaten wegen Spionageverdachts für Russland festgenommen

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge einen Soldaten wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen. Der Soldat soll Standortinformationen ukrainischer Truppen in der russischen Oblast Kursk an Russland weitergegeben haben, teilte der ukrainische Sicherheitsdienst SBU auf Telegram mit. Der Soldat sei in der ukrainischen Oblast Sumy, die an Kursk grenzt, festgenommen worden. Er sei vom russischen Militärgeheimdienst GRU über Telegram rekrutiert worden. Der GRU äußerte sich nicht zu den Angaben.

13:51 Uhr | Russland meldet Angriffe auf Energieinfrastruktur

Die Ukraine hat nach russischen Angaben während der Gespräche für eine mögliche Waffenruhe in Riad am Montag drei Angriffe auf zivile Energieinfrastruktur gestartet. So seien die Infrastruktur des Staatsunternehmens Rosseti, das Gasverteilungswerk Swatowo in der von Russland kontrollierten Ostukraine und eine unterirdische Gasspeicheranlage auf der Krim angegriffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Eine offizielle Stellungnahme von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht.

Vor einer Woche hatten sich der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj jeweils nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump grundsätzlich dazu bereit erklärt, Angriffe auf Energieanlagen vorübergehend zu pausieren. Seither warfen sich beide Seiten gegenseitig vor, dagegen verstoßen zu haben. (Quelle: Reuters)

13:01 Uhr | Ukraine und USA beenden Treffen