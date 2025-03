Russland lehnt eine vorübergehende Waffenruhe in der Ukraine ab. Der vor allem von Kiew und Paris unterbreitete Vorschlag einer einmonatigen Unterbrechung der Angriffe aus der Luft und auf See sei "absolut inakzeptabel", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, vor Journalisten. "Feste Vereinbarungen für eine endgültige Einigung sind nötig", ergänzte sie. Sacharowa bezeichnete die Vorschläge Kiews als Versuch eines "todgeweihten Regimes", einen Zusammenbruch an der Front zu verhindern. Die Ukraine würde eine solche Pause nutzen, "um ihre militärischen Fähigkeiten zu stärken".

Am Dienstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine "Waffenruhe" in der Luft und zur See vorgeschlagen. Am Sonntag hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegenüber der französischen Zeitung "Le Figaro" erklärt, Paris und London würden eine einmonatige Waffenruhe für Angriffe "in der Luft, zur See und auf Energieinfrastruktur" vorschlagen.