Ukraine-News Brand im Kühlsystem des AKW Saporischschja offenbar gelöscht

Russische Behörden haben die Evakuierung von Teilen der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine angeordnet. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte via Telegram, es gebe feindliche Aktivitäten an der Grenze des Bezirks Krasnojaruschski. "Für die Gesundheit und Sicherheit unserer Bevölkerung" würden die Menschen an "sicherere Orte" gebracht". In dem Bezirk leben offiziellen Angaben zufolge rund 14.000 Menschen.