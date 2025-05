Ukraine-News Selenskyj bereit zu Gesprächen mit Russland in Istanbul

11:55 Uhr | Auch Russland wirft Ukraine Bruch der Waffenruhe vor

Die Ukraine hat nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums die von Präsident Wladimir Putin ausgerufene dreitägige Feuerpause über 14.000 Mal gebrochen. Zudem hätten ukrainische Truppen fünf Mal versucht, in den Süden Russlands vorzustoßen. Auch die Ukraine wirft Russland vor, sich nicht an das Aussetzen der Angriffe gehalten zu haben. Die Feuerpause galt vom 8. Mai an. (Quelle: Reuters)

10:58 Uhr | Selenskyj beharrt auf Forderung einer Waffenruhe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Angebot aus dem Kreml zur Wiederaufnahme von direkten Verhandlungen als gutes Zeichen gewertet. "Die ganze Welt hat darauf schon lange gewartet", schrieb er in sozialen Netzwerken. Erster Schritt für die Beendigung des Kriegs sei dabei das Einstellen der Kampfhandlungen, beharrte er dabei allerdings auf der Forderung nach einer Waffenruhe.

Es sei sinnlos, das Töten auch nur einen Tag lang fortzusetzen. "Wir erwarten, dass Russland die Feuerpause bestätigt – eine vollständige, anhaltende und verlässliche – die morgen am 12. Mai beginnt, und die Ukraine ist bereit, sich zu treffen", schrieb der ukrainische Staatschef. (Quelle: dpa)

Update 08:17 Uhr | Russland verübt Drohnenangriffe auf Ukraine

Russland hat nach Ende seiner dreitägigen Waffenruhe Angaben aus Kiew zufolge seine Drohnenangriffe gegen die Ukraine wieder aufgenommen. In der Nacht und am Morgen meldeten die Hauptstadt sowie mehrere Gebiete, darunter Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk, erstmals wieder vermehrt Luftalarm und verstärkte Drohnenangriffe. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. In Kiew forderte Bürgermeister Vitali Klitschko die Menschen auf, Schutz in Bunkern zu suchen. (Quelle: Reuters, dpa)

07:50 Uhr | Macron: Putins Verhandlungsangebot "nicht ausreichend"

Der russische Vorschlag direkter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ist nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron "nicht ausreichend". Voraussetzung für jegliche Verhandlungen sei eine bedingungslose Waffenruhe, sagte Macron auf der Rückreise von einem Besuch in Kiew in der polnischen Stadt Przemysl. (Quelle: AFP)

01:30 Uhr | Putin schlägt direkte Verhandlungen mit Ukraine vor

Kremlchef Wladimir Putin hat direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen. Der russische Präsident sagte am Sonntag vor Journalisten im Kreml, Russland sei zu "ernsthaften Verhandlungen ohne Vorbedingungen" bereit und schlage vor, damit "bereits am kommenden Donnerstag, den 15. Mai, in Istanbul zu beginnen".