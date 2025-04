China und Russland sind "für immer Freunde, niemals Feinde". Dies erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi in einem Interview mit der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA zu Beginn eines dreitägigen Besuchs in Moskau.



Wang sagte weiterhin, die gegenwärtigen globalen Bedingungen verpflichteten die Großmächte, als stabilisierende Faktoren zu agieren. Deshalb sei es ermutigend, dass Russland und die Vereinigten Staaten sich um eine Verbesserung der Beziehungen bemühten. Das russische Präsidialamt hatte am Montag erklärt, Russland und die Vereinigten Staaten arbeiteten an Ideen für eine mögliche Friedenslösung in der Ukraine und am Aufbau bilateraler Beziehungen. "Das ist gut für die Stabilisierung des Kräfteverhältnisses zwischen den Großmächten und stimmt optimistisch in einer enttäuschenden internationalen Situation", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Wang.



Wang wies demnach auch die Behauptung zurück, dass Trump versuche, Russland zu unterstützen, um es gegen China aufzubringen. Wang habe solche Ideen als "Rückfall in ein veraltetes Konfrontations- und Blockdenken" bezeichnet, berichtet RIA. (Reuters)