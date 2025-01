Nach dem überraschenden Gegenangriff ukrainischer Einheiten in der russischen Region Kursk haben sich beide Seiten bis in den späten gestrigen Abend schwere Gefechte geliefert. Das meldete unter anderem der ukrainische Generalstab in Kiew: "Die Russen in der Region Kursk machen sich große Sorgen, weil sie aus mehreren Richtungen angegriffen wurden und dies für sie überraschend kam", hieß es.