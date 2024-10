Ukraine-News Selenskyj zu Besuch in Deutschland: Verhandlungen über Waffen und Frieden

Selenskyj strebt Veränderungen in Richtung Frieden an, sieht die nächsten Monate als entscheidend und hofft, den Krieg bis 2025 beenden zu können. Dabei fordert er weiterhin den Rückzug russischer Truppen aus allen besetzten Gebieten, was auch in seinen Gesprächen mit den europäischen Staatschefs ein zentraler Punkt ist.