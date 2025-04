Ukraine-News Selenskyj fordert Trump-Besuch in der Ukraine

Der Bürgermeister stellte auch klar, dass die Schuld am Angriff bei den Russen liege. "Ziel Nummer eins waren die friedlichen Menschen, vor allem Kinder. Ziel Nummer zwei waren die Soldaten", sagte er. Gleichwohl hätte Russland die Versammlung der Soldaten in Frontnähe als Vorwand für ihre "terroristische Aggression" genutzt. Letzten Meldungen zufolge wurden durch den Raketenangriff gestern mindestens 34 Zivilisten getötet, 117 wurden verletzt. Militärangehörige sind demnach nicht betroffen. (Quelle: dpa)

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Ukraine die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in Aussicht gestellt. "Ich habe immer gesagt, dass ich das auch nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde", sagte Merz gestern Abend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Frankreich, Großbritannien und die USA lieferten schon Marschflugkörper "und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich beteiligen". Der CDU-Chef hatte Taurus-Lieferungen vor der Bundestagswahl gefordert, der amtieredne Kanzler Olaf Scholz (SPD) sie abgelehnt.