Ukraine-News Slowakei droht Ukraine mit Konsequenzen für Flüchtlinge

Aus Ärger über den Stopp des russischen Gastransits durch die Ukraine droht der slowakische Ministerpräsident Robert Fico mit einer Verschlechterung der Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge. In Bratislava erklärte Fico, er werde in seiner Koalition über entsprechende Maßnahmen sprechen, nannte aber keine Details. Zudem drohte er erneut mit einem Stopp von Stromlieferungen in die Ukraine.