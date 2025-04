Ukraine-News CSU-Chef Söder stellt sich bei Taurus-Lieferung hinter Merz

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht erneut die ostukrainische Großstadt Charkiw mit Kampfdrohnen angegriffen. Die Attacken galten den Wohngebieten der Stadt, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf der Plattform Telegram mit. Auch die Großstadt Saporischschja wurde in der Nacht attackiert. Den Behörden zufolge, seien Feuer ausgebrochen. (Quelle: dpa)

CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zur Sache des künftigen Kanzler Merz erklärt. "Das wird der neue Kanzler entscheiden", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Augsburger Allgemeinen". Zugleich verwies Söder aber auf begrenzte Ressourcen der deutschen Luftwaffe. "Zunächst einmal brauchen wir aber so viel Taurus wie möglich für uns selbst", sagte Söder. "Es ist die beste Waffe, die wir haben", sagte der CSU-Chef. "Man merkt, dass auch die Russen davor Respekt haben."



Laut russischem Außenministerium werde jeder Angriff der Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern als "direkte Beteiligung" Deutschland gewertet, was die Gefahr eines Eskalation erhöhe. (Quelle: AFP)