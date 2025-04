Ukraine-News Russischer General bei Sprengstoff-Anschlag nahe Moskau getötet

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff ist Berichten zufolge in Moskau eingetroffen, um Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin zu führen. Die Maschine landete demnach am Morgen auf dem Flughafen Wnukowo. Die Nachrichtenagentur Interfax meldete unter Berufung auf Präsidialamtssprecher Dmitry Peskow, Putin und Witkoff seien zusammengekommen. Auch das russische Staatsfernsehen zeigte die beiden beim Handschlag.

Die USA und Russland hatten den neuen Besuch Witkoffs angekündigt, ohne allerdings ein Datum zu nennen. Erwartet werden weitere Gespräche über eine mögliche Friedensvereinbarung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Witkoff hatte sich schon mehrfach persönlich mit Kremlchef Wladimir Putin getroffen und sich im Anschluss immer positiv über ihn geäußert. Zuletzt sprach er mit Putin am 11. April in St. Petersburg – mehr als vier Stunden lang. (Quelle: dpa)

Die Staatsanwaltschaft in der Region Donezk im Landesosten teilte zudem mit, dass bei einem Angriff auf die Siedlung Jarowa am frühen Morgen zwei Menschen getötet wurden. Die russischen Streitkräfte hätten eine Fliegerbombe auf ein Wohngebäude abgeworfen.



Landesweit waren in der Nacht zu Freitag durch Angriffe auch Schäden in den Regionen Charkiw, Sumy und Tscherkassy gemeldet worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland mit insgesamt 103 Drohnen an. 41 davon seien abgeschossen worden, weitere 40 Drohnen habe man durch elektronische Störmanöver umgeleitet. (Quelle: Reuters)