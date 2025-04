Ukraine-News Russland meldet Vorstoß in ukrainische Region Sumy

Die russische Luftwaffe hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht elf ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Wie das Ministerium auf Telegram weiter mitteilte, liefen die Einsätze der Luftabwehr über den Grenzregionen Kursk und Belgorod sowie in der südrussischen Region Rostow. Zur Gesamtzahl von Drohnen, mit denen die Ukraine angriff, gab es zunächst keine Angaben. Die Regionalbehörden von Rostow erklärten, es habe nach dem Angriff dort keine Berichte über Verletzte gegeben. Drohnentrümmer seien aber auf Verwaltungsgebäude gefallen. (Quelle: Reuters)

Nach russischen Luftangriffen auf den Westen der Ukraine setzen die polnischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge Flugzeuge zum Schutz des polnischen Luftraumes ein. "Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit in den an die gefährdeten Gebiete angrenzenden Regionen zu gewährleisten", teilte das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte auf X mit. Auch Verbündete seien zur Unterstützung in der Luft im Einsatz. (Quelle: Reuters)

In Kiew hat es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in der Nacht mehrere Explosionen infolge russischer Raketenangriffe gegeben. "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Bleibt in den Schutzräumen", schrieb Klitschko am Morgen im Onlinekanal Telegram. "Der Raketenangriff auf Kiew dauert an", fügte er hinzu. Bislang seien drei Verletzte gemeldet worden. In der gesamten Ukraine wurde auch für die Regionen Cherson, Mykolajiw und Odessa Luftalarm ausgegeben. (Quellen: AFP, dpa, Reuters)