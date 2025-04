Das Rohstoff-Abkommen der Ukraine und der USA soll am 26. April in Washington unterschrieben werden, der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal zu zu abschließenden Verhandlungen in die USA kommen. Das geht aus der Absichtserklärung hervor, die beide Seiten gestern unterschrieben haben. Die ukrainische Regierung in Kiew veröffentlichte den Text heute.