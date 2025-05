Ukraine-News Trump fordert sofortige, 30-tägige Waffenruhe

Bundesaußenminister Johann Wadephul ist zu seinem ersten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Anlass ist ein informelles Treffen der EU-Außenminister, das an diesem Freitag im westukrainischen Lwiw stattfindet. Wadephul erklärte bei seiner Ankunft in Kiew, man wolle am Europatag gemeinsam ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen.