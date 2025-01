Ukraine-News Kiew drängt auf Unterstützung der USA

Nach russischen Angaben hat die Ukraine mehrere Drohnenangriffe auf Energie- und Industrieanlagen in westlichen Regionen Russlands durchgeführt. In Kstowo in der Region Nischni Nowgorod verursachten Drohnentrümmer einen Brand in einer Industrieanlage, teilte Gouverneur Gleb Nikitin mit. Verletzte gab es laut ersten Berichten nicht.