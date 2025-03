18:50 Uhr | Angriffe auf Energieanlagen sollen ausgesetzt werden

US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich bei ihrem Telefonat auf eine 30 Tage währende Aussetzung der Angriffe auf Energieinfrastruktur verständigt. Das teilten die US-Regierung und der Kreml mit. Eine generelle Waffenruhe wurde demnach nicht vereinbart. Das Weiße Haus sprach dennoch vom Beginn eines Friedensprozesses. Zudem werde es Vorbereitungen für eine Feuerpause auf dem Schwarzen Meer geben. Die Verhandlungen darüber sollten sofort aufgenommen werden.

17:47 Uhr | Trump und Putin beenden Telefonat

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben ihr Telefonat über Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine beendet. Das berichten übereinstimmend der US-Sender CBS und die russische Nachrichtenagentur Tass. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Putins Sondergesandter Kirill Dmitrijew erklärt lediglich, unter Trump und Putin sei die Welt heute ein sehr viel sicherer Ort geworden.

16:22 Uhr | Estland will Militärausgaben auf fünf Prozent des BIP erhöhen

Estland will seine Verteidigungsausgaben weiter erhöhen. Wie die Staatskanzlei in Tallinn mitteilte, will das Land von 2026 an mindestens fünf Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Regierungschef Kristen Michal sagte laut Mitteilung: "Die Aggression unseres östlichen Nachbarn bedroht alle umliegenden europäischen Länder, einschließlich der Nato-Mitglieder. Um Estland sicher verteidigen zu können, müssen wir uns rasch an das zunehmend gefährliche Sicherheitsumfeld anpassen und den Verteidigungshaushalt drastisch erhöhen."

Die frühere Sowjetrepublik mit einer langen Grenze zu Russland gab im vergangenen Jahr bereits 3,4 Prozent ihres BIP für Verteidigung aus, in diesem Jahr werden es fast vier Prozent sein. (Quelle: DPA)

13:29 Uhr | Stromausfälle nach russischem Drohnenangriff in Südukraine

Nach einem Drohnenangriff auf eine wichtige Infrastrukturanlage in der südukrainischen Region Saporischschja fiel nach Angaben des dortigen Gouverneurs in drei Ortschaften der Strom aus. Mehr als 3.000 Haushalte seien betroffen gewesen. Auch in der Region Dnipropetrowsk im Osten des Landes wurde laut Gouverneur Serhij Lysak eine Infrastrukturanlage beschädigt, zudem kam es dort zu einem starken Brand. In der Hauptstadt Kiew brach nach Angaben der dortigen Militärverwaltung nach einem Drohnenabsturz in einer Schule Feuer aus. Die Schüler hätten sich in einem Schutzbunker befunden.

13:18 Uhr | Polen und Balten wollen Anti-Personenminen-Vertrag kündigen

Polen und die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland wollen angesichts des Ukraine-Kriegs aus dem Ottawa-Übereinkommen zur Ächtung von Personenminen aussteigen. Die Verteidigungsminister der vier EU- und Nato-Staaten empfahlen in einer gemeinsamen Erklärung den Rückzug ihrer Länder aus dem Abkommen. Die Entscheidung muss noch von den Regierungen und Parlamenten gebilligt werden.

Das Ottawa-Übereinkommen sieht ein umfassendes Verbot von Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe aller Arten von Personenminen vor, die als besonders grausame Waffen gelten. Der Vertrag wurde 1997 abgeschlossen und seitdem von mehr als 160 Ländern unterzeichnet, darunter auch Deutschland.

10:25 Uhr | Putin und Trump telefonieren zwischen 14 und 16 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump werden nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau zwischen 14 und 16 Uhr (MEZ) miteinander telefonieren. Es bestehe ein "gewisses Verständnis" mit den USA, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Es gebe jedoch auch eine große Anzahl von Fragen zu besprechen, und die beiden Staatschefs würden so lange sprechen, wie sie es für nötig hielten.

Bei dem Telefonat soll es um eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine gehen. Grundlage dürfte ein von den USA ausgearbeiteter und von der Ukraine angenommener Plan für eine 30-tägige Waffenruhe sein. Allerdings hat Russland Bedingungen gestellt. Trump hatte angekündigt, man werde über Gebiete und Kraftwerke sprechen.

10:12 Uhr | Russland meldet sechs Verletzte bei ukrainischen Drohnenangriffen

Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in Russland nach Angaben der Behörden sechs Menschen verletzt worden. In der Stadt Belgorod wurde laut Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow ein Mann von den Trümmerteilen einer abgeschossenen Drohne schwer verletzt. In der umkämpften Region Kursk wurden nach Angaben von Interimsgouverneur der Alexander Chinschtein fünf Zivilisten bei einem Drohnenangriff auf einen Lastwagen verletzt.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, waren durch die russische Luftabwehr 46 ukrainische Drohnen über den Grenzregionen Belgorod, Brjansk und Kursk sowie über Orlow zerstört oder abgefangen worden. Die Angriffe erfolgten kurz vor einem geplanten Telefonat zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine.

09:21 Uhr | Ukraine meldet Zerstörung von 63 russischen Drohnen

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht 63 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräften 137 Drohnen auf Ziele in mehreren Regionen der Ukraine abgefeuert. 64 davon seien verloren gegangen, ohne dass Schäden entstanden seien. So bezeichnet die Ukraine üblicherweise ihre elektronische Kriegsführung, mit der Drohnen durch Störsender abgelenkt werden.

09:07 Uhr | Italien und Spanien gegen Verdopplung der Militärhilfe an Kiew

Italien und Spanien wollen einen Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zur Verdoppelung der Militärhilfe für die Ukraine auf bis zu 40 Milliarden Euro derzeit nicht mittragen. Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, er warte das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ab, um zu sehen, ob es Fortschritte gebe. Zudem müsse sein Land Geld finden, um seine eigenen Verteidigungsausgaben zu erhöhen.