Ukraine-News Russland will Waffenruhe prüfen

Die Ukraine will Friedensverhandlungen mit Russland nur unter Einbindung Europas führen. Das betonte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha in einem Social-Media-Beitrag nach einem Treffen mit den USA in Saudi-Arabien. "Keine Entscheidungen über die langfristige Sicherheit Europas ohne Europa", schrieb Sybiha. Nach eigenen Angaben informierte er seine europäischen Amtskollegen darüber, dass die ukrainische Regierung einer 30-tägigen Waffenruhe mit Russland zugestimmt habe.