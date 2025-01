Im russischen Gebiet Woronesch ist erneut ein Öllager durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Nach Angaben des Gouverneurs Alexander Gussew wurden in der Nähe der Stadt Liski mehrere Drohnen abgefangen. Die Trümmer einer dieser Drohnen hätten das Feuer im Treibstofflager ausgelöst, so Gussew. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Drohnenangriff auf das große Tanklager bei Liski einen Brand ausgelöst, der mehrere Tage nicht gelöscht werden konnte.