Ukraine-News Trump stellt Bedingungen für weitere Gespräche mit Selenskyj

00:35 Uhr | Meloni fordert transatlantischen Krisengipfel

Nach dem Eklat im Weißen Haus hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen sofortigen Gipfel zwischen den USA, Europa und Verbündeten zur Ukraine gefordert. Es sei notwendig, offen über die aktuellen Herausforderungen zu sprechen, erklärte sie am Freitagabend. "Jede Spaltung des Westens schwächt uns alle und nutzt jenen, die den Niedergang unserer Zivilisation wollen", so Meloni. Italien werde seinen Partnern in den kommenden Stunden einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

00:29 Uhr | Erneuter russischer Drohnenangriff auf Ukraine - Opfer in Odessa

Russland hat in der Nacht erneut massive Drohnenangriffe auf die Ukraine gestartet. Im Gebiet Odessa wurde dabei eine Person getötet, eine weitere verletzt, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. In der östlichen Hälfte des Landes, einschließlich Kiews, galt Luftalarm. Aus Charkiw wurden mehrere Explosionen gemeldet. Laut Bürgermeister Ihor Terechow traf eine Drohne eine medizinische Einrichtung, in der sich Menschen aufhielten. Ein Brand brach aus, Angaben zu Verletzten lagen zunächst nicht vor.

00:17 Uhr | Starmer spricht mit Trump und Selenskyj - Treffen in London geplant

Der britische Premierminister Keir Starmer hat am Freitag sowohl mit US-Präsident Donald Trump als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Ein Sprecher der Downing Street teilte mit, dass Starmer Selenskyj am Sonntag in London empfangen werde. Der Premierminister bekräftigte seine uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine und betonte, er wolle dazu beitragen, einen dauerhaften Frieden auf Basis von Souveränität und Sicherheit für die Ukraine zu erreichen.

00:05 Uhr | Trump stellt Bedingungen für weitere Gespräche mit Selenskyj

Nach dem Eklat im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump Bedingungen für weitere Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gestellt. Vor Reportern forderte er, Selenskyj müsse sich unmissverständlich zum Frieden bekennen. Trump betonte, dass der ukrainische Staatschef "die Karten nicht mehr in der Hand" habe, und erklärte, er dränge auf einen sofortigen Waffenstillstand. Eine umgehende Wiederaufnahme der Gespräche mit Selenskyj schloss Trump jedoch aus.

Zuvor hatten sich beide Staatschefs im Weißen Haus in Washington ein hitziges Wortgefecht geliefert. Trump warf Selenskyj mangelnde Dankbarkeit für die US-Militärhilfe vor und erklärte, die Ukraine sei nicht an Frieden interessiert. Forderungen nach US-Sicherheitsgarantien lehnte Trump erneut ab und erklärte, dass Selenskyj nicht mehr am längeren Hebel sitze - woraufhin Selenskyj betonte, es gehe nicht um ein Spiel, sondern um ernste Angelegenheiten. Selenskyj zeigte sich dennoch dankbar für die bisherige Unterstützung der USA. Die geplante Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens wurde daraufhin abgesagt.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Samstag, 1. März 2025