Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seinem Besuch gestern in Washington jetzt in London. Er werde heute Nachmittag noch den britischen Premier Keir Starmer treffen, teilte dessen Büro mit. Morgen ist dann ein größeres Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern geplant.

In der süd-ukrainischen Region Odessa ist bei einem russischen Drohnen-Angriff in der vergangenen Nacht ein 41 Jahre alter Mann getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilten Rettungskräfte mit. Private Häuser und das Gebäude eines Unternehmens seien in Brand geraten.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat jetzt einmal mehr größere europäische Eigenständigkeit gefordert. "Wir müssen Zähne zeigen", sagte die Europa-Abgeordnete: "Wir müssen in Verträge mit der Ukraine gehen, wirtschaftliche Weichen stellen und Europas eigene Rolle in der Welt neu definieren." Dass Selenskyj "in einer derart unappetitlichen Weise von den USA unter Druck gesetzt wird, ist eigentlich unvorstellbar", sagte sie. Man erlebe eine Täter-Opfer-Umkehr durch US-Präsident Donald Trump, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände spiele.